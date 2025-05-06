Над регионами РФ за ночь уничтожено 105 украинских БПЛА

За прошедшую ночь над регионами Российской Федерации уничтожено и перехвачено 105 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ Украины. Об этом информирует оборонное российское ведомство, пишет ТАСС.

Сообщается, что 32 БПЛА силами ПВО были уничтожены в Брянской области. Атака беспилотниками украинской стороной продолжалась с девяти часов вечера 5 мая до четырех часов утра 6 мая. 22 БПЛА были сбиты над территорией Воронежской области, 19 – Московского региона, 10 – Пензенской области, 9 – Калужской, 6 – над территорией Белгородской области, по 2 беспилотника – Липецкой и Самарской, по одному – Владимирской, Курской, Ростовской.