Лидер Лаоса принял в своей резиденции белорусскую делегацию

В Лаосе продолжает работу белорусская делегация во главе с министром иностранных дел. Уже подписано межправительственное соглашение об отмене виз для владельцев национальных паспортов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот шаг откроет новые перспективы для развития связей в различных сферах – от делового партнерства до туризма и гуманитарных инициатив. Рабочий график нашей делегации включает встречи с политическим руководством страны.

Так, в своей резиденции гостей принял лидер Лаоса. В Беларуси его ждут с официальным визитом, это накануне подтвердил Максим Рыженков. Тем для обсуждения немало: к хорошему уровню гуманитарного сотрудничества важно приблизить экономику. По общему мнению, необходимы совместные взаимовыгодные проекты. Об экономике говорили также во время встречи с премьер-министром Лаоса. В числе ключевых направлений для развития партнерства – механизация сельского хозяйства, нефтехимия, поставки продуктов питания. В целом Лаос может стать для Беларуси хорошей точкой входа на весь регион Юго-Восточной Азии.