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Испания отказалась передавать Украине танки

03 августа 2022 07:07
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Испания отказалась передавать Украине танки «Леопард». Как заявила министр обороны королевства, техника находится в плачевном состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испания отказалась передавать Украине танки-1

Согласно прежним договоренностям украинская армия должна была получить не менее 10 таких танков и 20 бронетранспортеров М113. Однако, по заявлениям из Мадрида, вооружение просто слежалось на складах. Тем временем испанское правительство сконцентрировалось на другом. В стране утвердили план по энергосбережению, куда вошли ограничения на кондиционеры и отопление.

# Международная политика # Мария Фернандес # Фотофакт

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