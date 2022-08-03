Испания отказалась передавать Украине танки

Согласно прежним договоренностям украинская армия должна была получить не менее 10 таких танков и 20 бронетранспортеров М113. Однако, по заявлениям из Мадрида, вооружение просто слежалось на складах. Тем временем испанское правительство сконцентрировалось на другом. В стране утвердили план по энергосбережению, куда вошли ограничения на кондиционеры и отопление.