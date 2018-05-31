Дональд Трамп подписал закон о разрешении смертельно больным людям принимать экспериментальные лекарства

Новости США. В США смертельно больным людям разрешили принимать экспериментальные лекарства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В США смертельно больным людям разрешили принимать экспериментальные лекарства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подпись под соответствующим законом поставил американский президент. До принятия законопроект вызвал ожесточенные споры в конгрессе. В отличие от республиканцев, которые выступили за инициативу, демократы настаивали: разрешение даст людям лишь ложную надежду.
Несмотря на разногласия, документ все же получил одобрение. Теперь граждане, которые испробовали все методы лечения и не получили результата, будут иметь доступ к препаратам еще не поступившим в продажу.