Дональд Трамп подписал закон о разрешении смертельно больным людям принимать экспериментальные лекарства

Подпись под соответствующим законом поставил американский президент. До принятия законопроект вызвал ожесточенные споры в конгрессе. В отличие от республиканцев, которые выступили за инициативу, демократы настаивали: разрешение даст людям лишь ложную надежду.

Несмотря на разногласия, документ все же получил одобрение. Теперь граждане, которые испробовали все методы лечения и не получили результата, будут иметь доступ к препаратам еще не поступившим в продажу.