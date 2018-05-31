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Нападение в поезде: в Германии злоумышленник убил пассажира и тяжело ранил двух человек

31 мая 2018 12:00
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Новости Беларуси. Мужчина с ножом напал на пассажиров поезда в немецком Фленсбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападение в поезде: в Германии злоумышленник убил пассажира и тяжело ранил двух человек-1

От действий злоумышленника один из пассажиров погиб. Еще два человека, в том числе сотрудник полиции, получили ранения. Получив сообщение о ЧП, правоохранители прибыли на станцию, куда подъезжал состав. Когда они вошли в вагон, неизвестный бросился на них и нанес несколько ударов ножом сотруднице. Ее напарница выстрелила в мужчину. Он скончался на месте. Причины агрессивного поведения нападавшего не ясны.

Нападение в поезде: в Германии злоумышленник убил пассажира и тяжело ранил двух человек-4

# Нападение # Фотофакт

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