Нападение в поезде: в Германии злоумышленник убил пассажира и тяжело ранил двух человек

От действий злоумышленника один из пассажиров погиб. Еще два человека, в том числе сотрудник полиции, получили ранения. Получив сообщение о ЧП, правоохранители прибыли на станцию, куда подъезжал состав. Когда они вошли в вагон, неизвестный бросился на них и нанес несколько ударов ножом сотруднице. Ее напарница выстрелила в мужчину. Он скончался на месте. Причины агрессивного поведения нападавшего не ясны.