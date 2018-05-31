Парламент Испании обсудит 31 мая вотум недоверия правительству Мариано Рахоя

Новости Испании. Парламент Испании обсудит 31 мая вынесение вотума недоверия правительству Мариано Рахоя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Парламент Испании обсудит 31 мая вынесение вотума недоверия правительству Мариано Рахоя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рассмотрение этого вопроса, предположительно, продлится два дня. Инициатором выступил лидер крупнейшей оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии. Дело в том, что на прошлой неделе национальный суд страны вынес приговор по одному из самых громких антикоррупционных процессов.
Согласно его решению правящая в стране Народная партия должна выплатить 245 с половиной тысяч евро штрафа как выгодополучатель от незаконного финансирования избирательных компаний. Для вынесения вотума недоверия необходимо абсолютное большинство голосов – 176.