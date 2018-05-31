Прямой эфир

Парламент Испании обсудит 31 мая вотум недоверия правительству Мариано Рахоя

31 мая 2018 12:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Парламент Испании обсудит 31 мая вынесение вотума недоверия правительству Мариано Рахоя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Испании обсудит 31 мая вотум недоверия правительству Мариано Рахоя-1

Рассмотрение этого вопроса, предположительно, продлится два дня. Инициатором выступил лидер крупнейшей оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии. Дело в том, что на прошлой неделе национальный суд страны вынес приговор по одному из самых громких антикоррупционных процессов.

Парламент Испании обсудит 31 мая вотум недоверия правительству Мариано Рахоя-4

Согласно его решению правящая в стране Народная партия должна выплатить 245 с половиной тысяч евро штрафа как выгодополучатель от незаконного финансирования избирательных компаний. Для вынесения вотума недоверия необходимо абсолютное большинство голосов – 176.

Парламент Испании обсудит 31 мая вотум недоверия правительству Мариано Рахоя-7

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Нападение в поезде: в Германии злоумышленник убил пассажира и тяжело ранил двух человек
31 мая 2018 12:00

Нападение в поезде: в Германии злоумышленник убил пассажира и тяжело ранил двух человек

Швейцар одного из отелей Австралии, припарковывая спорткар гостя, не рассчитал мощность двигателя и врезался во внедорожник
31 мая 2018 09:08

Швейцар одного из отелей Австралии, припарковывая спорткар гостя, не рассчитал мощность двигателя и врезался во внедорожник

Тонну акульих плавников, незаконно доставленных из Колумбии и Шри-Ланки, изъяли правоохранители Гонконга
31 мая 2018 09:04

Тонну акульих плавников, незаконно доставленных из Колумбии и Шри-Ланки, изъяли правоохранители Гонконга