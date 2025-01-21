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Первые указы Трампа вызвали волну протестов в Мексике

21 января 2025 10:39
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Первые шаги нового президента Трампа на пути возрождения Америки вызвали в мире как небывалый интерес, так и волну возмущения. Его громкие обещания, данные перед вступлением в должность, и указы, подписанные сразу после инаугурации, спровоцировали акции протеста в некоторых странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые указы Трампа вызвали волну протестов в Мексике-2

Так одно из первых его распоряжений начать войну с нелегальной миграцией и закрыть южную границу произвели эффект разорвавшейся бомбы в Мексике. Во многих городах начались стихийные митинги и акции против как самого Трампа, так и его антимиграционной политики. По мнению мексиканцев, новый хозяин Белого дома считает себя хозяином мира и может делать что хочет, нарушая при этом права человека.

Первые указы Трампа вызвали волну протестов в Мексике-4

Эта идея закрытия границ – огромный шаг назад в эволюции. Я думаю, что это серьезное нападение на права человека, и что Соединенные Штаты, которые только что были сторонниками борьбы за защиту прав человека, теперь нарушают их новым указом Трампа.

# Дональд Трамп # США # Мексика # Протесты

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