На инаугурации Трампа гостям подали вино из долины Русской реки

На церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа гостям подали калифорнийское вино Korbel Russian River Valley Natural (долина Русской реки). Об этом пишет ТАСС.
На церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа гостям подали калифорнийское вино Korbel Russian River Valley Natural (долина Русской реки). Об этом пишет ТАСС.
Фото: pixabay
В меню также присутствовали крабовый пирог и стейки. Трамп выиграл выборы 5 ноября 2024 года, победив Камалу Харрис. Он занял 45-е и 47-е кресла президента США, повторив достижение Гровера Кливленда.