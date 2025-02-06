Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил о готовности говорить с Путиным

Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Фридрих Мерц сообщил, что он готов поговорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, если это поможет добиться мирного урегулирования конфликта в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что сдерживание остается ключевой проблемой альянса, и высказался за унификацию вооружений и повышение расходов на оборону. Мерц также указал на необходимость достичь цели НАТО в 2 % расходов на вооружение и возможность повышения этой планки в будущем.