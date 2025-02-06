В Кремле объяснили причину снятия с должности главы «Роскосмоса»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет претензий к Юрию Борисову, а замена в Роскосмосе обусловлена необходимостью развития корпорации. Об этом пишет РИА Новости.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет претензий к Юрию Борисову, а замена в Роскосмосе обусловлена необходимостью развития корпорации. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: kremlin.ru
На место Борисова назначен Дмитрий Баканов, ранее работавший заместителем министра транспорта. Президент еще не назначил встречи с Бакановым и Борисовым, но регулярно докладывает о работе Роскосмоса.