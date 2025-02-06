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В Кремле объяснили причину снятия с должности главы «Роскосмоса»

06 февраля 2025 12:12
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет претензий к Юрию Борисову, а замена в Роскосмосе обусловлена необходимостью развития корпорации. Об этом пишет РИА Новости.

В Кремле объяснили причину снятия с должности главы «Роскосмоса»-1

Фото: kremlin.ru

На место Борисова назначен Дмитрий Баканов, ранее работавший заместителем министра транспорта. Президент еще не назначил встречи с Бакановым и Борисовым, но регулярно докладывает о работе Роскосмоса.

# Международная политика

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