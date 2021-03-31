Еврокомиссия объявила о подаче судебного иска против Польши

Еврокомиссия объявила о подаче иска против Польши. Критику вызвала судебная реформа в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закон, вступивший в силу в феврале 2020 года, среди прочего предполагает дисциплинарную ответственность судей за действия политического характера. По мнению еврочиновников, документ нарушает принцип независимости всей системы и ущемляет права судей. Документ позволяет оказывать давление на судей, рискующих быть уволенными по решению государства.