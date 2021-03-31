Прямой эфир

Еврокомиссия объявила о подаче судебного иска против Польши

31 марта 2021 15:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Еврокомиссия объявила о подаче иска против Польши. Критику вызвала судебная реформа в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еврокомиссия объявила о подаче судебного иска против Польши-1

Закон, вступивший в силу в феврале 2020 года, среди прочего предполагает дисциплинарную ответственность судей за действия политического характера. По мнению еврочиновников, документ нарушает принцип независимости всей системы и ущемляет права судей. Документ позволяет оказывать давление на судей, рискующих быть уволенными по решению государства.

Еврокомиссия объявила о подаче судебного иска против Польши-4

Иск будет подан в Европейский суд юстиции. Верховный суд Польши ранее отметил, что данная реформа может привести к исключению страны из ЕС.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Полиция Мадрида разогнала более 350 незаконных вечеринок. Всё из-за ухудшающейся эпидобстановки
31 марта 2021 12:44

Полиция Мадрида разогнала более 350 незаконных вечеринок. Всё из-за ухудшающейся эпидобстановки

Теперь можно будет узнать о действиях пилотов перед крушением. В Индонезии нашли речевой самописец Boeing 737
31 марта 2021 12:42

Теперь можно будет узнать о действиях пилотов перед крушением. В Индонезии нашли речевой самописец Boeing 737

«Хватит с меня локдауна!» Мужчина с бензопилой пытался прорваться в Парламент Словении
31 марта 2021 12:35

«Хватит с меня локдауна!» Мужчина с бензопилой пытался прорваться в Парламент Словении