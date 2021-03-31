Теперь можно будет узнать о действиях пилотов перед крушением. В Индонезии нашли речевой самописец Boeing 737

Новости Индонезии. В Индонезии обнаружили речевой самописец потерпевшего крушение пассажирского лайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. В Индонезии обнаружили речевой самописец потерпевшего крушение пассажирского лайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Boeing 737 упал в Яванское море 9 января через несколько минут после взлета. На борту находились 62 человека. Перед падением никаких аварийных сигналов подано не было. Голосовой самописец поможет понять действия пилотов в момент ЧП.
Согласно предварительным выводам следствия, крушение самолета произошло из-за отказа автомата тяги одного из двигателей. Пилоты не отключили систему, как того требует инструкция, а попытались восстановить ее. Расследование продолжается. На расшифровку речевого устройства может уйти несколько дней.