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Теперь можно будет узнать о действиях пилотов перед крушением. В Индонезии нашли речевой самописец Boeing 737

31 марта 2021 12:42
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Новости Индонезии. В Индонезии обнаружили речевой самописец потерпевшего крушение пассажирского лайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь можно будет узнать о действиях пилотов перед крушением. В Индонезии нашли речевой самописец Boeing 737-1

Boeing 737 упал в Яванское море 9 января через несколько минут после взлета. На борту находились 62 человека. Перед падением никаких аварийных сигналов подано не было. Голосовой самописец поможет понять действия пилотов в момент ЧП.

Теперь можно будет узнать о действиях пилотов перед крушением. В Индонезии нашли речевой самописец Boeing 737-4

Согласно предварительным выводам следствия, крушение самолета произошло из-за отказа автомата тяги одного из двигателей. Пилоты не отключили систему, как того требует инструкция, а попытались восстановить ее. Расследование продолжается. На расшифровку речевого устройства может уйти несколько дней.

# Самолет # Фотофакт

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