Полиция Мадрида разогнала более 350 незаконных вечеринок. Всё из-за ухудшающейся эпидобстановки

Новости Испании. Полиция Мадрида разогнала более 350 незаконных вечеринок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подпольные собрания проходили в нарушение карантинных ограничений. Число посетителей превышало норму, многие были без масок.

В ходе рейдов правоохранители в некоторых случаях врывались в частные квартиры, вскрывали двери и выбивали окна. Действия силовиков вызвали большой общественный резонанс. Тем не менее суд признал штурм законным.

Эпидобстановка в Испании непростая. На фоне приближения очередной волны вируса в стране ужесточили масочный режим. Носить защитные средства теперь необходимо на улице, пляже и других открытых пространствах, даже если есть возможность соблюдать социальную дистанцию.