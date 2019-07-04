Число погибших при прорыве дамбы на западе Индии возросло до 16 человек

Новости Индии. Еще восемь числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Еще восемь числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причина аварии – сильные ливни, которые обрушились на страну в минувшие выходные и продолжаются до сих пор.
От наводнения пострадали около 3000 жителей семи деревень. Потоки воды уничтожили более 10 домов, расположенных около дамбы. В пострадавших районах работают экстренные службы. По прогнозам синоптиков, ливни в регионе продолжатся еще несколько дней.