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Число погибших при прорыве дамбы на западе Индии возросло до 16 человек

04 июля 2019 15:19
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Новости Индии. Еще восемь числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших при прорыве дамбы на западе Индии возросло до 16 человек-1

Причина аварии – сильные ливни, которые обрушились на страну в минувшие выходные и продолжаются до сих пор.

Число погибших при прорыве дамбы на западе Индии возросло до 16 человек-4

От наводнения пострадали около 3000 жителей семи деревень. Потоки воды уничтожили более 10 домов, расположенных около дамбы. В пострадавших районах работают экстренные службы. По прогнозам синоптиков, ливни в регионе продолжатся еще несколько дней.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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