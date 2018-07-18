Первая и последняя встреча. В Таиланде спасённые из пещеры дети пообщаются с журналистами

Новости Таиланда. В Таиланде спасенные из пещеры дети ответят на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 18 июля, двенадцать юных футболистов и их тренер выписались из больницы, а уже вечером они примут участие в съемках местной телепередачи.

Дети расскажут о том, что им пришлось пережить за эти дни, проведенные в заточении.

Эта встреча с прессой станет первой и последней. Власти предупредили, что дальнейшее общение со спасенными школьниками журналистам запрещается. Это делается для того, чтобы исключить возможность вмешательства в личную жизнь детей.