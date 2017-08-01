Президент США уволил главу пресс-службы Белого дома спустя 10 дней после назначения

Новости США. Очередные перестановки в Белом доме. Президент США уволил главу пресс-службы Энтони Скарамуччи. Он оставил данный пост всего лишь через 10 дней после своего назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Очередные перестановки в Белом доме. Президент США уволил главу пресс-службы Энтони Скарамуччи. Он оставил данный пост всего лишь через 10 дней после своего назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За свою непродолжительную карьеру Скарамуччи вынудил покинуть штат пару сотрудников, а также нецензурно выражался в отношении некоторых работников госструктуры. Не обошлось без курьезов. В Гарвардская школе права случайно занесли экс-главу пресс-службы в список умерших выпускников.