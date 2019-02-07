В Мехико от свиного гриппа умерли 20 человек

Новости Мексики. В мексиканской столице от свиного гриппа с октября 2018-го скончались 20 человек. По словам министра здравоохранения, все эти люди не были вакцинированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи со сложившейся ситуацией администрация города призывает граждан в массовом порядке прививаться. Свиной грипп был впервые зафиксирован в Мексике в 2009 году. Тогда во всем мире от вируса погибли несколько тысяч человек.