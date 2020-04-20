Прямой эфир

В Норвегии заработали детские сады, а во Франции разрешили посещение домов престарелых

20 апреля 2020 08:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Власти некоторых европейских стран смягчают карантин. Так, в Норвегии возобновили работу детские сады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также разрешено гражданам ездить на дачу.

Такой шаг сделан на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Число инфицированных и госпитализированных в Норвегии ежедневно снижается.  

Бытовое насилие, крах бизнеса, нашествие крыс. Что происходит в мире во время карантина

В Норвегии заработали детские сады, а во Франции разрешили посещение домов престарелых -1

Поляки теперь могут посещать леса и парки для отдыха. В магазинах увеличили число покупателей, которые смогут одновременно находиться в торговом зале. Кроме того, подростки старше 13 лет смогут перемещаться без присмотра взрослых.  

В Норвегии заработали детские сады, а во Франции разрешили посещение домов престарелых -4

Частично ослабляют ограничения и во Франции. Жителям позволили навещать родственников в домах престарелых. Прогулки с детьми и занятия спортом на свежем воздухе разрешены лишь раз в день не далее одного километра от дома и не более часа. 

В Норвегии заработали детские сады, а во Франции разрешили посещение домов престарелых -7

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Бытовое насилие, крах бизнеса, нашествие крыс. Что происходит в мире во время карантина
19 апреля 2020 20:12

Бытовое насилие, крах бизнеса, нашествие крыс. Что происходит в мире во время карантина

Британская королева впервые отметит день рождения без салюта
18 апреля 2020 19:48

Британская королева впервые отметит день рождения без салюта

В 200 километрах от Токио произошло землетрясение магнитудой 6,9
18 апреля 2020 19:47

В 200 километрах от Токио произошло землетрясение магнитудой 6,9