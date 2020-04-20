В Норвегии заработали детские сады, а во Франции разрешили посещение домов престарелых

Новости мира. Власти некоторых европейских стран смягчают карантин. Так, в Норвегии возобновили работу детские сады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также разрешено гражданам ездить на дачу.

Такой шаг сделан на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Число инфицированных и госпитализированных в Норвегии ежедневно снижается.

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