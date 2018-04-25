Датский изобретатель Мадсен приговорён к пожизненному сроку за убийство журналистки на подлодке

Следствие отмечает, что мужчина убил и расчленил Валль во время поездки на сконструированной им подлодке «Наутилус».

По информации судьи, изобретатель не предоставил никаких убедительных доказательств и объяснений тому, что произошло.

Мужчина подтвердил, что расчленил девушку, но отрицал то, что он ее убил. Он отмечал, что на подлодке произошел несчастный случай, после которого Мадсен захоронил тело Валль в море.

Напомним, журналистка из Швеции Ким Валль в августе 2017 года отправилась на интервью с датским изобретателем. Беседа должна была состояться на его подлодке, на которой и отправилась девушка вместе с Мадсеном. После этого Валль пропала без вести.