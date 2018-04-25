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Датский изобретатель Мадсен приговорён к пожизненному сроку за убийство журналистки на подлодке

25 апреля 2018 13:45
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Новости Дании. Датский изобретатель Петер Мадсен приговорен к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль.

Следствие отмечает, что мужчина убил и расчленил Валль во время поездки на сконструированной им подлодке «Наутилус».

Датский изобретатель Мадсен приговорён к пожизненному сроку за убийство журналистки на подлодке-1

Петер Мадсен

По информации судьи, изобретатель не предоставил никаких убедительных доказательств и объяснений тому, что произошло.

Мужчина подтвердил, что расчленил девушку, но отрицал то, что он ее убил. Он отмечал, что на подлодке произошел несчастный случай, после которого Мадсен захоронил тело Валль в море.

Напомним, журналистка из Швеции Ким Валль в августе 2017 года отправилась на интервью с датским изобретателем. Беседа должна была состояться на его подлодке, на которой и отправилась девушка вместе с Мадсеном. После этого Валль пропала без вести.

Датский изобретатель Мадсен приговорён к пожизненному сроку за убийство журналистки на подлодке-4

Ким Валль

Мадсена задержали по подозрению в убийстве. Он неоднократно менял показания в ходе расследования дела. Однако следствие пришло к выводу, что убийство на подлодке было спланировано заранее. Осенью на компьютере изобретателя нашли видео пыток с обезглавливанием и сожжением женщины. 

Загадочная трагедия на «Наутилусе»: что произошло на подлодке (читать далее).

# Фотофакт # Убийство # Питер Мадсен # Ким Валль

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