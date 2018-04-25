В Германии более 350 детей пострадали из-за утечки неизвестного вещества в кабинете химии

Новости Германии. Более 350 учеников одной из школ немецкой коммуны Эппельборн помещены в карантинную зону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детей осматривают медики. Несколько часов тому назад в здании провели экстренную эвакуацию из-за утечки в кабинете химии неизвестного вещества. Школьники жаловались на неприятный запах, а позже – на трудности с дыханием и слезящиеся глаза.