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В Германии более 350 детей пострадали из-за утечки неизвестного вещества в кабинете химии

25 апреля 2018 14:35
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Новости Германии. Более 350 учеников одной из школ немецкой коммуны Эппельборн помещены в карантинную зону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии более 350 детей пострадали из-за утечки неизвестного вещества в кабинете химии-1

Детей осматривают медики. Несколько часов тому назад в здании провели экстренную эвакуацию из-за утечки в кабинете химии неизвестного вещества. Школьники жаловались на неприятный запах, а позже – на трудности с дыханием и слезящиеся глаза.

В Германии более 350 детей пострадали из-за утечки неизвестного вещества в кабинете химии-4

На месте происшествия сейчас работают бригады спасателей и медики.

# Фотофакт # Массовое отравление

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