Прямой эфир

Переговоры Путина и Трампа ошеломили лидеров ЕС

20 мая 2025 06:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Переговоры Путина и Трампа ошеломили лидеров ЕС-0

Запад уверен, что Российской Федерации можно нанести стратегическое поражение, но американский лидер убежден, что это невозможно. Такое заявление сделал член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя, что ошеломило лидеров Евросоюза после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина, пишет РИА Новости.

Сенатор обозначил, что одержимость Европы Украиной полностью противоречит прагматизму американского президента. Европейцы до сих пор не теряют надежду, что Америка возвратится на сторону «антироссийского фронта». Там разочарованы, когда этого не происходит.

Путин созвонился с Трампом – заявления по итогам разговора

Прямой контакт по телефону между Трампом и Путиным состоялся 19 мая. Разговор продолжался более 2-х часов. 

# Владимир Путин # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
В ЕС утвердили фонд милитаризации Евросоюза объемом 150 млрд евро
20 мая 2025 05:58

В ЕС утвердили фонд милитаризации Евросоюза объемом 150 млрд евро

В Литве охотников призовут на помощь армии в приграничных с Беларусью зонах
20 мая 2025 05:57

В Литве охотников призовут на помощь армии в приграничных с Беларусью зонах

Жители Литвы месяцами не могут попасть к врачам
19 мая 2025 20:06

Жители Литвы месяцами не могут попасть к врачам