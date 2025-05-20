Запад уверен, что Российской Федерации можно нанести стратегическое поражение, но американский лидер убежден, что это невозможно. Такое заявление сделал член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя, что ошеломило лидеров Евросоюза после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина, пишет РИА Новости.

Сенатор обозначил, что одержимость Европы Украиной полностью противоречит прагматизму американского президента. Европейцы до сих пор не теряют надежду, что Америка возвратится на сторону «антироссийского фронта». Там разочарованы, когда этого не происходит.

Путин созвонился с Трампом – заявления по итогам разговора

Прямой контакт по телефону между Трампом и Путиным состоялся 19 мая. Разговор продолжался более 2-х часов.