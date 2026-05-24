Переговоры между США и Ираном могут состояться 5 июня. По сообщениям СМИ, предварительное соглашение по урегулированию конфликта представляет меморандум, за подписанием которого последуют переговоры по заключительным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пакистан, который является главным посредником в переговорном процессе, может объявить о меморандуме без присутствия основных сторон. Вашингтон и Тегеран направят глав своих делегаций. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о значительном, хотя и не окончательном, прогрессе на переговорах с Ираном и анонсировал новости по этому вопросу в течение дня.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован. Он указал, что провел телефонный разговор с лидерами Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции. В центре внимания была сделка о мире с Ираном.

Проект двустороннего меморандума предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней и продолжение переговоров о полноценной сделке.