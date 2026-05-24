Более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии в Старобельск. Это представители СМИ Австрии, США, Франции, Германии и других стран. При этом власти Японии своим журналистам запретили принимать участие в поездке. ВВС официально отказались, а СNN, как было заявлено, «в отпуске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об организации пресс-тура для представителей иностранных СМИ ранее заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Это стало дипломатическим ответам на заявления постпредов Латвии и Дании в Совбезе ООН о якобы фальсификации фактов о ЧП в Старобельске со стороны России.

В ночь на 22 мая дронами были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа. Там находились 86 учащихся. 21 ребенок погиб, ранения получили – более 60.