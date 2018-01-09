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Водитель фуры не заметил «хвост» пробки: 44-летний белорус погиб в Германии

09 января 2018 07:41
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Новости Германии. Обстоятельства смертельного ДТП, в котором погиб наш соотечественник, устанавливают в Германии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Водитель фуры не заметил «хвост» пробки: 44-летний белорус погиб в Германии-1

Водитель фуры не заметил «хвост» пробки: 44-летний белорус погиб в Германии-3

Водитель фуры не заметил «хвост» пробки: 44-летний белорус погиб в Германии-5

Авария произошла накануне под Ганновером. По информации немецкой полиции, 44-летний водитель фуры, житель Гродненской области, не заметил «хвост» пробки и столкнулся со стоящим впереди автопоездом.

Водитель фуры не заметил «хвост» пробки: 44-летний белорус погиб в Германии-8

От полученных травм он скончался на месте. В настоящее время готовятся документы для доставки тела мужчины на родину. Этим займется компания, в которой работал погибший.

# Авария в Германии # Фотофакт

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