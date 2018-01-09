Водитель фуры не заметил «хвост» пробки: 44-летний белорус погиб в Германии

Новости Германии. Обстоятельства смертельного ДТП, в котором погиб наш соотечественник, устанавливают в Германии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Авария произошла накануне под Ганновером. По информации немецкой полиции, 44-летний водитель фуры, житель Гродненской области, не заметил «хвост» пробки и столкнулся со стоящим впереди автопоездом.