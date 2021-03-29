Перегородившее Суэцкий канал судно отбуксировали в фарватер. Во время спецоперации возникли проблемы. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, как сообщают информагентства, уже можно вести речь о завершении работ.
Перегородившее Суэцкий канал судно отбуксировали в фарватер. Во время спецоперации возникли проблемы. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, как сообщают информагентства, уже можно вести речь о завершении работ.
Ранее президент Египта заявил об успешной разблокировке Суэцкого канала. Однако на восстановление привычного пропускного режима судов потребуется некоторое время.
Сейчас очереди в морской пробке дожидаются около 370 судов, в том числе десятки контейнеровозов и нефтяных танкеров.
За эти шесть дней затор из желающих пройти канал был настолько огромен, что он превысил состав всего военно-морского флота США. К слову, грузы, которые перемещаются через эту транспортную артерию, составляют 10 % от всего общемирового рынка. Ежедневные потери составили около 10 миллиардов долларов.
Убытки от блокировки Суэцкого канала оценили в 230 млрд долларов (подробнее об этом читайте здесь).