Перегородившее Суэцкий канал судно отбуксировали в фарватер. Во время спецоперации возникли проблемы. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, как сообщают информагентства, уже можно вести речь о завершении работ.

Ранее президент Египта заявил об успешной разблокировке Суэцкого канала. Однако на восстановление привычного пропускного режима судов потребуется некоторое время. Сейчас очереди в морской пробке дожидаются около 370 судов, в том числе десятки контейнеровозов и нефтяных танкеров.