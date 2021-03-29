Прямой эфир

Перегородившее Суэцкий канал судно отбуксировали в фарватер

29 марта 2021 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Перегородившее Суэцкий канал судно отбуксировали в фарватер. Во время спецоперации возникли проблемы. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, как сообщают информагентства, уже можно вести речь о завершении работ.  

Перегородившее Суэцкий канал судно отбуксировали в фарватер-1

Ранее президент Египта заявил об успешной разблокировке Суэцкого канала. Однако на восстановление привычного пропускного режима судов потребуется некоторое время.  

Сейчас очереди в морской пробке дожидаются около 370 судов, в том числе десятки контейнеровозов и нефтяных танкеров.  

Перегородившее Суэцкий канал судно отбуксировали в фарватер-4

За эти шесть дней затор из желающих пройти канал был настолько огромен, что он превысил состав всего военно-морского флота США. К слову, грузы, которые перемещаются через эту транспортную артерию, составляют 10 % от всего общемирового рынка. Ежедневные потери составили около 10 миллиардов долларов.  

Убытки от блокировки Суэцкого канала оценили в 230 млрд долларов (подробнее об этом читайте здесь).  

# Авария # Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Третья волна коронавируса. В Словении вводят жёсткий карантин, а Норвегия и Панама ужесточают правила въезда
29 марта 2021 12:03

Третья волна коронавируса. В Словении вводят жёсткий карантин, а Норвегия и Панама ужесточают правила въезда

Жители спасались на деревьях и чердаках. В США из-за наводнения эвакуировали сотни людей
29 марта 2021 12:02

Жители спасались на деревьях и чердаках. В США из-за наводнения эвакуировали сотни людей

ЧП в Индонезии: власти не исключают, что к взрыву на НПЗ мог привести удар молнии
29 марта 2021 11:44

ЧП в Индонезии: власти не исключают, что к взрыву на НПЗ мог привести удар молнии