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Третья волна коронавируса. В Словении вводят жёсткий карантин, а Норвегия и Панама ужесточают правила въезда

29 марта 2021 12:03
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Новости мира. Третья волна коронавируса в мире. Многие страны ужесточили правила въезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Третья волна коронавируса. В Словении вводят жёсткий карантин, а Норвегия и Панама ужесточают правила въезда-1

В Украине теперь требуют справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не более чем за 48 часов до прибытия. При его отсутствии предполагается 14-дневная самоизоляция или карантин.

С 30 марта власти Германии вводят обязательный тест на COVID-19 для всех прилетающих в страну. Ужесточают требования въезда также Норвегия и Панама.

Третья волна коронавируса. В Словении вводят жёсткий карантин, а Норвегия и Панама ужесточают правила въезда-4

В Словении с 1 апреля введут жесткий карантин и ограничат выезд из страны.

Третья волна коронавируса. В Словении вводят жёсткий карантин, а Норвегия и Панама ужесточают правила въезда-7

А Румыния вводит новые ограничения – в выходные дни комендантский час будет начинаться на 2 часа раньше – в 20 часов, а магазины будут закрываться уже в 18 часов.

# Коронавирус # Фотофакт

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