Третья волна коронавируса. В Словении вводят жёсткий карантин, а Норвегия и Панама ужесточают правила въезда

Новости мира. Третья волна коронавируса в мире. Многие страны ужесточили правила въезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Третья волна коронавируса в мире. Многие страны ужесточили правила въезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Украине теперь требуют справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не более чем за 48 часов до прибытия. При его отсутствии предполагается 14-дневная самоизоляция или карантин.
С 30 марта власти Германии вводят обязательный тест на COVID-19 для всех прилетающих в страну. Ужесточают требования въезда также Норвегия и Панама.
В Словении с 1 апреля введут жесткий карантин и ограничат выезд из страны.
А Румыния вводит новые ограничения – в выходные дни комендантский час будет начинаться на 2 часа раньше – в 20 часов, а магазины будут закрываться уже в 18 часов.