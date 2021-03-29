Третья волна коронавируса. В Словении вводят жёсткий карантин, а Норвегия и Панама ужесточают правила въезда

Новости мира. Третья волна коронавируса в мире. Многие страны ужесточили правила въезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине теперь требуют справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не более чем за 48 часов до прибытия. При его отсутствии предполагается 14-дневная самоизоляция или карантин.

С 30 марта власти Германии вводят обязательный тест на COVID-19 для всех прилетающих в страну. Ужесточают требования въезда также Норвегия и Панама.