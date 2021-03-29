ЧП в Индонезии: власти не исключают, что к взрыву на НПЗ мог привести удар молнии

Новости Индонезии. Растет число пострадавших во время ЧП на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате взрыва и последующего пожара пострадали почти 30 человек. Это местные жители, которые находились рядом с предприятием. Пятеро из них госпитализированы с сильными ожогами. Более 700 человек перемещены в пункты временного содержания.