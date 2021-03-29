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Жители спасались на деревьях и чердаках. В США из-за наводнения эвакуировали сотни людей

29 марта 2021 12:02
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Новости США. Непогода пришла в США. Сильный шторм прошелся по штату Теннесси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не менее четырех человек погибли во время наводнения в Нэшвилле.

Жители спасались на деревьях и чердаках. В США из-за наводнения эвакуировали сотни людей-1

Спасатели эвакуировали сотни людей из затопленных зданий и автомобилей. Местные жители пытались укрыться от прибывающей воды на деревьях и чердаках. Помимо десятков домов затоплены дороги и даже городской аэропорт.

Жители спасались на деревьях и чердаках. В США из-за наводнения эвакуировали сотни людей-4

Причиной наводнения стал сильный проливной дождь, в результате которого несколько местных рек вышли из берегов.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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