Жители спасались на деревьях и чердаках. В США из-за наводнения эвакуировали сотни людей

Новости США. Непогода пришла в США. Сильный шторм прошелся по штату Теннесси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не менее четырех человек погибли во время наводнения в Нэшвилле.

Спасатели эвакуировали сотни людей из затопленных зданий и автомобилей. Местные жители пытались укрыться от прибывающей воды на деревьях и чердаках. Помимо десятков домов затоплены дороги и даже городской аэропорт.