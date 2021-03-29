Жители спасались на деревьях и чердаках. В США из-за наводнения эвакуировали сотни людей

Новости США. Непогода пришла в США. Сильный шторм прошелся по штату Теннесси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не менее четырех человек погибли во время наводнения в Нэшвилле.
Новости США. Непогода пришла в США. Сильный шторм прошелся по штату Теннесси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не менее четырех человек погибли во время наводнения в Нэшвилле.
Спасатели эвакуировали сотни людей из затопленных зданий и автомобилей. Местные жители пытались укрыться от прибывающей воды на деревьях и чердаках. Помимо десятков домов затоплены дороги и даже городской аэропорт.
Причиной наводнения стал сильный проливной дождь, в результате которого несколько местных рек вышли из берегов.