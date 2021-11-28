«Около 25 человек на одной машине». Рассказ выходца из Ирака, который смог бежать в Европу

Пообщались с Мрадом Шамо из Германии, который рассказал о том, как пролегал его путь на Запад.

Новости Беларуси. Впервые термин «кризис» по отношению к потокам людей, которые спасались от войны и разрухи, возник в 2015 году. Тогда в Европу, по разным оценкам, прибыли от 1 до 2 миллионов беженцев и нелегальных мигрантов. Многие из их числа уже успели стать полноценной частью Старого Света, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мрад Шамо, житель Германии:

Я был вынужден покинуть свою родину. Причина была прежде всего в том, что 3 августа 2014 года район Шингал гремел в мировых новостях из-за атаки террористов «Исламского государства». Десятки тысяч местных жителей бежали. Мы убегали всей семьей, братья, сестры, дети, около 25 человек на одной машине.

Сначала мы с моей женой отправили младшего 16-летнего сына в Германию. Это стоило около 2 тысяч долларов, и мы долго собирали эти деньги. Уже после он прислал вызов для нашей семьи. И по этому вызову в 2016-м через немецкое посольство в Иране мы получили разрешение и официально улетели в Германию.

О положении тех, кто остался, я могу судить из собственного опыта. Жизнь была катастрофической. Люди там до сих пор живут в нечеловеческих условиях. Им недоступно нормальное образование, медицина, свобода мнений. Там ухудшается криминогенная обстановка. Курдские группы населения постоянно под давлением. И до сих пор у нас, к сожалению, нет поддержки от западных или мировых политиков. До сих пор курды, езиды там притесняются.

Илона Волынец:

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