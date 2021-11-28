«Около 25 человек на одной машине». Рассказ выходца из Ирака, который смог бежать в Европу
Новости Беларуси. Впервые термин «кризис» по отношению к потокам людей, которые спасались от войны и разрухи, возник в 2015 году. Тогда в Европу, по разным оценкам, прибыли от 1 до 2 миллионов беженцев и нелегальных мигрантов. Многие из их числа уже успели стать полноценной частью Старого Света, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Пообщались с Мрадом Шамо из Германии, который рассказал о том, как пролегал его путь на Запад.
Илона Волынец, СТВ:
Мрад, почему вам пришлось покинуть свою страну?
Люди там до сих пор живут в нечеловеческих условиях
Мрад Шамо, житель Германии:
Я был вынужден покинуть свою родину. Причина была прежде всего в том, что 3 августа 2014 года район Шингал гремел в мировых новостях из-за атаки террористов «Исламского государства». Десятки тысяч местных жителей бежали. Мы убегали всей семьей, братья, сестры, дети, около 25 человек на одной машине.
Сначала мы с моей женой отправили младшего 16-летнего сына в Германию. Это стоило около 2 тысяч долларов, и мы долго собирали эти деньги. Уже после он прислал вызов для нашей семьи. И по этому вызову в 2016-м через немецкое посольство в Иране мы получили разрешение и официально улетели в Германию.
О положении тех, кто остался, я могу судить из собственного опыта. Жизнь была катастрофической. Люди там до сих пор живут в нечеловеческих условиях. Им недоступно нормальное образование, медицина, свобода мнений. Там ухудшается криминогенная обстановка. Курдские группы населения постоянно под давлением. И до сих пор у нас, к сожалению, нет поддержки от западных или мировых политиков. До сих пор курды, езиды там притесняются.
Илона Волынец:
Как вы оцениваете ситуацию на белорусско-польской границе, в частности действия белорусских властей?
Только позитивные отзывы о том, что Беларусь предпринимает для беженцев
Мрад Шамо:
То, что я слышал от людей, которые сейчас частично возвращаются в Ирак, это только позитивные отзывы о том, что Беларусь предпринимает для беженцев на границе. Потому я бы хотел обратиться к белорусскому правительству, чтобы они посодействовали в разрешении конфликта для людей, которые сейчас находятся в ожидании.
Илона Волынец:
Можно ли оправдать применение спецсредств по отношению к беженцам? Порой сами беженцы ведут себя довольно агрессивно.
Надеюсь, что мировая общественность в итоге найдет какое-то решение
Мрад Шамо:
Из-за ситуации в Ираке я могу, конечно, представить, что люди идут на все, чтобы бежать, жить свободно и безопасно и обеспечить будущее своим детям. Но этот вопрос, как мне кажется, лучше задавать напрямую европейским политикам. Я в этом некомпетентен и не могу за них отвечать. Я просто надеюсь, что мировая общественность в итоге найдет какое-то решение, чтобы эти люди не страдали от дискриминации и могли жить нормальной жизнью у себя на родине.