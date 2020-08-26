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Перед поездкой в Тунис туристам не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Но есть ограничения

26 августа 2020 13:47
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Новости Туниса. Тунис не будет требовать от туристов ПЦР-тест на коронавирус при въезде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед поездкой в Тунис туристам не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Но есть ограничения-1

Начиная с 26 августа, иностранные гости, которые прибывают в страну по путевке от туроператоров, будут освобождены от медицинских справок и необходимости соблюдения двухнедельного карантина. Однако во время проживания в отеле, а также на экскурсиях путешественники должны будут находиться под наблюдением своего гида.

# Коронавирус # Фотофакт

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