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Минобороны Италии Крозетто заявил, что 95 процентов украинского зерна идет мимо Африки

21 июля 2023 09:29
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Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что большая часть украинского зерна экспортируется в страны ЕС, а не в Африку, передает РИА Новости.

Но он также отметил, что даже это может повлиять на трудности в регионе и вызвать рост мировых цен. Основные получатели украинской агропродукции в рамках сделки – страны ЕС (38%), а Китай стал крупнейшим получателем среди отдельных стран – 7,96 миллиона тонн, или почти четверть всех поставок. Беднейшие страны Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопия получили всего 2,5% украинской агропродукции.

Россия 17 июля уведомила Турцию, Украину и ООН, что выходит из Черноморской инициативы, так как российские условия в данном соглашении не выполняются.

# Международная политика # Гуидо Крозетто

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