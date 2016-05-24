Пенсионный возраст для чиновников повысили в России

Новости России. В России повысили пенсионный возраст для чиновников. Соответствующий закон подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ предусматривает, что ежегодно пенсионный возраст для чиновников будет повышаться на шесть месяцев, пока не составит 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

До аналогичных цифр увеличивается и предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закон начнет действовать с 1 января следующего года.