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Пенсионный возраст для чиновников повысили в России

24 мая 2016 07:39
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Новости России. В России повысили пенсионный возраст для чиновников. Соответствующий закон подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ предусматривает, что ежегодно пенсионный возраст для чиновников будет повышаться на шесть месяцев, пока не составит 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

До аналогичных цифр увеличивается и предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закон начнет действовать с 1 января следующего года.

# Пенсионеры

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