Прямой эфир

Видеофакт: крупнейший в Европе вулкан проснулся на Сицилии

21 мая 2016 17:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Извержение вулкана Этна длилось несколько часов и сопровождалось выбросами пепла на юго-восточном склоне и лавы – на западном.

Этна – крупнейший вулкан в Европе и один из самых активных в мире. Последний период активности вулкана пришелся на ноябрь-декабрь прошлого года. Тогда фонтан магмы из центрального кратера поднялся на высоту в один километр, а столб пепла – на три.

За историю наблюдений было зафиксировано около 200 его извержений.

Самый эффектный праздничный «фейерверк» Этна преподнес жителям Сицилии в 2012 году. Здесь подробности.

# Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
«Пророческое» фото стюардессы разбившегося самолета Париж-Каир шокировало мир
21 мая 2016 15:27

«Пророческое» фото стюардессы разбившегося самолета Париж-Каир шокировало мир

Ливни в Китае принесли ущерб на сотню миллионов долларов: разрушены дороги, линии связи, жилые дома
21 мая 2016 15:16

Ливни в Китае принесли ущерб на сотню миллионов долларов: разрушены дороги, линии связи, жилые дома

Обнаружены черные ящики египетского авиалайнера А320
21 мая 2016 15:13

Обнаружены черные ящики египетского авиалайнера А320