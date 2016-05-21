Видеофакт: крупнейший в Европе вулкан проснулся на Сицилии

Новости Италии. Извержение вулкана Этна длилось несколько часов и сопровождалось выбросами пепла на юго-восточном склоне и лавы – на западном.



Этна – крупнейший вулкан в Европе и один из самых активных в мире. Последний период активности вулкана пришелся на ноябрь-декабрь прошлого года. Тогда фонтан магмы из центрального кратера поднялся на высоту в один километр, а столб пепла – на три.



За историю наблюдений было зафиксировано около 200 его извержений.

Самый эффектный праздничный «фейерверк» Этна преподнес жителям Сицилии в 2012 году. Здесь подробности.