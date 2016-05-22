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Шокирующее ЧП в зоопарке Сантьяго: ради спасения самоубийцы застрелили двух львов

22 мая 2016 13:23
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Новости Чили. Шокирующее происшествие в зоопарке Сантьяго. Мужчина спустился в клетку со львами по веревке: вольер хищников огражден высоким забором. Он снял с себя одежду и подошел к львам, которые тут же набросились на него.

Шокирующее ЧП в зоопарке Сантьяго: ради спасения самоубийцы застрелили двух львов-1

Чтобы освободить человека, сотрудникам зоопарка пришлось стрелять по львам из огнестрельного оружия. Счет шел на секунды. Два льва, самец и самка, были убиты. Они прожили в зоопарке без малого двадцать лет.

Позже стало известно: мужчина осознанно хотел лишить себя жизни.

В кармане его одежды нашли предсмертную записку. С тяжелыми травмами самоубийца доставлен в больницу.

Директор зоопарка подчеркнула, что по правилам безопасности в случае угрозы жизни человека необходимо лишать жизни животных.

Алехандра Монтальба, директор зоопарка Сантьяго:
Эти львы прожили в зоопарке более 20 лет. Мы шокированы произошедшим, потому что животные в зоопарке – это часть нашей семьи.

Все это происходило на глазах у многочисленной публики. В выходной день в зоопарке собралось много посетителей, среди которых – дети.

# Фотофакт # Самоубийство # Алехандра Монтальба

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