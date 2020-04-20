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Пекин реставрирует сложный участок Великой Китайской стены

20 апреля 2020 14:28
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Новости Китая. В Пекине реставрируют участок Великой Китайской стены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пекин реставрирует сложный участок Великой Китайской стены-1

Специалисты приступили к работе 17 апреля. Предполагается, что завершится реконструкция к концу 2020 года. За это время рабочие восстановят более тысячи метров стены и 8 сторожевых башен.

Пекин реставрирует сложный участок Великой Китайской стены-4

Стоит отметить, этот фрагмент достопримечательности считается одним из самых труднодоступных. В последние годы власти выделяют большие средства на его защиту. 

Пекин реставрирует сложный участок Великой Китайской стены-7

# Достопримечательности # Фотофакт

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