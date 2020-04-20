Пекин реставрирует сложный участок Великой Китайской стены

Новости Китая. В Пекине реставрируют участок Великой Китайской стены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты приступили к работе 17 апреля. Предполагается, что завершится реконструкция к концу 2020 года. За это время рабочие восстановят более тысячи метров стены и 8 сторожевых башен.