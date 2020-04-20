Пекин реставрирует сложный участок Великой Китайской стены

Новости Китая. В Пекине реставрируют участок Великой Китайской стены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. В Пекине реставрируют участок Великой Китайской стены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты приступили к работе 17 апреля. Предполагается, что завершится реконструкция к концу 2020 года. За это время рабочие восстановят более тысячи метров стены и 8 сторожевых башен.
Стоит отметить, этот фрагмент достопримечательности считается одним из самых труднодоступных. В последние годы власти выделяют большие средства на его защиту.