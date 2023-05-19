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Патрушев: теракты против Дугиной, Татарского и Прилепина совершены Киевом под кураторством США

19 мая 2023 11:34
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Вашингтон выступил координатором убийств Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также попытки покушения на Захара Прилепина. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, пишет РИА Новости.

Он отметил, что в планировании и координации терактов, в числе которых подрыв Крымского моста и взрыв газопровода «Северный поток», задействованы американские спецслужбы. 

Патрушев также обозначил проводимую Вашингтоном и Лондоном информационную кампанию, целью которой является дестабилизация общественно-политической обстановки и расшатывание конституционных начал и суверенитета России. Он добавил, что Запад во главе с США принимает прямое участие в конфликте на стороне киевского режима, а рядом с украинскими неонацистами сражаются иностранные наемники и советники. 

Патрушев также заявил, что в России наблюдается повышенная активность украинских разведывательно-диверсионных групп, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур.

# Международная политика # Николай Патрушев # Дарья Дугина # Владлен Татарский # Захар Прилепин

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