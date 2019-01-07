Патриарх Кирилл призвал каждого проявить в дни Рождества лучшие стороны своей натуры

Новости мира. Рождество Христово отмечают миллионы православных по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Рождество Христово отмечают миллионы православных по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Москве в храме Христа Спасителя службу провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Владыка призвал каждого проявить в эти дни лучшие стороны своей натуры.
Несколько сотен православных паломников собрались на рождественский сочельник в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан, который считается местом рождения Иисуса Христа. Празднование православного Рождества в Вифлееме проходит в 2019 году на фоне усиленных мер безопасности.
В Египте в канун светлого праздника открыли крупнейший на Ближнем Востоке и в Африке коптский собор Рождества Христова. Одновременно в нем могут молиться более 8000 прихожан.
Рождество отмечают верующие Иерусалимской, Грузинской, Польской, Сербской православных церквей.