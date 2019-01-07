Патриарх Кирилл призвал каждого проявить в дни Рождества лучшие стороны своей натуры

Новости мира. Рождество Христово отмечают миллионы православных по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Москве в храме Христа Спасителя службу провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Владыка призвал каждого проявить в эти дни лучшие стороны своей натуры.

Несколько сотен православных паломников собрались на рождественский сочельник в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан, который считается местом рождения Иисуса Христа. Празднование православного Рождества в Вифлееме проходит в 2019 году на фоне усиленных мер безопасности.