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Патриарх Кирилл призвал каждого проявить в дни Рождества лучшие стороны своей натуры

07 января 2019 18:08
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Новости мира. Рождество Христово отмечают миллионы православных по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патриарх Кирилл призвал каждого проявить в дни Рождества лучшие стороны своей натуры-1

Так, в Москве в храме Христа Спасителя службу провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Владыка призвал каждого проявить в эти дни лучшие стороны своей натуры.

Патриарх Кирилл призвал каждого проявить в дни Рождества лучшие стороны своей натуры-4

Несколько сотен православных паломников собрались на рождественский сочельник в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан, который считается местом рождения Иисуса Христа. Празднование православного Рождества в Вифлееме проходит в 2019 году на фоне усиленных мер безопасности.

Патриарх Кирилл призвал каждого проявить в дни Рождества лучшие стороны своей натуры-7

В Египте в канун светлого праздника открыли крупнейший на Ближнем Востоке и в Африке коптский собор Рождества Христова. Одновременно в нем могут молиться более 8000 прихожан.

Рождество отмечают верующие Иерусалимской, Грузинской, Польской, Сербской православных церквей.

# Церковь # Патриарх Кирилл # Фотофакт

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