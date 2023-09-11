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200 экоактивистов задержали в Нидерландах на акции протеста

11 сентября 2023 20:25
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Новости Нидерландов. Акция протеста экоактивистов в Нидерландах закончилась столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для разгона тысячи демонстрантов, которые перекрыли крупнейшее шоссе в Гааге, правоохранители применили водометы.

200 экоактивистов задержали в Нидерландах на акции протеста-1

Арестованы около 200 человек. Видимо, именно так решают вопросы в столице международного правосудия. Стоит отметить, что это уже восьмая по счету акция в защиту климата. Всего, по официальным данным, на улицы вышли до 10 тысяч демонстрантов. Главное требование – сокращение объемов добычи нефти. Также климатические активисты выступают против голландских субсидий на ископаемое топливо.

# Акции протеста # Новости Нидерландов # Фотофакт

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