200 экоактивистов задержали в Нидерландах на акции протеста

Новости Нидерландов. Акция протеста экоактивистов в Нидерландах закончилась столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для разгона тысячи демонстрантов, которые перекрыли крупнейшее шоссе в Гааге, правоохранители применили водометы.

Арестованы около 200 человек. Видимо, именно так решают вопросы в столице международного правосудия. Стоит отметить, что это уже восьмая по счету акция в защиту климата. Всего, по официальным данным, на улицы вышли до 10 тысяч демонстрантов. Главное требование – сокращение объемов добычи нефти. Также климатические активисты выступают против голландских субсидий на ископаемое топливо.