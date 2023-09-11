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Попытка интеграции в ЕС обернулась для Молдовы миллиардными долгами и разрушением экономики

11 сентября 2023 20:10
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Новости Молдовы. Первые результаты неудачной внешней и внутренней политики ЕС ощущают и страны, не входящие в союз. Так, из-за евроинтеграции Молдова уничтожает свою экономику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попытка интеграции в ЕС обернулась для Молдовы миллиардными долгами и разрушением экономики-1

Многолетние попытки вступить в Евросоюз привели Кишинев лишь к миллиардным долгам по кредитам и уничтожению целых секторов экономики, в частности аграрной сферы. Как только для местных фермеров был закрыт российский рынок, они сразу понесли огромные убытки. А любые обещания властей решить проблему так и остались обещаниями. И, как считают многие люди, во всем виновата правящая партия, которую не волнует благосостояние народа.

# Экономический кризис # Новости Молдовы # Фотофакт

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