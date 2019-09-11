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Пассажирский лайнер совершил вынужденную посадку после столкновения со стаей птиц

11 сентября 2019 18:42
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Новости Канады. В очередной раз пернатые стали причиной экстренного приземления самолета. На этот раз инцидент произошел в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажирский лайнер совершил вынужденную посадку после столкновения со стаей птиц-1

Через 10 минут после взлета в один из двигателей лайнера попала птица, после чего на крыле возникла огненная вспышка. В целях безопасности командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт.

Пассажирский лайнер совершил вынужденную посадку после столкновения со стаей птиц-4

На борту воздушного судна находились 176 пассажиров. Никто не пострадал.

# Самолет # Фотофакт

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