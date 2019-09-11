Пассажирский лайнер совершил вынужденную посадку после столкновения со стаей птиц

Новости Канады. В очередной раз пернатые стали причиной экстренного приземления самолета. На этот раз инцидент произошел в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через 10 минут после взлета в один из двигателей лайнера попала птица, после чего на крыле возникла огненная вспышка. В целях безопасности командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт.