Новые санкции против террористических группировок утвердило правительство США

Новости США. Речь идет о 15 запрещенных организациях. Среди них – ИГИЛ, ХАМАС и «Аль-Каида», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этим документом Америка усиливает контроль над финансами террористических групп и их лидеров. Санкции будут вводиться также в отношении банков и организаций, в том числе и иностранных, которые поддерживают террористов и занимаются их подготовкой.