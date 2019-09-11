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Новые санкции против террористических группировок утвердило правительство США

11 сентября 2019 18:40
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Новости США. Речь идет о 15 запрещенных организациях. Среди них – ИГИЛ, ХАМАС и «Аль-Каида», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые санкции против террористических группировок утвердило правительство США-1

Этим документом Америка усиливает контроль над финансами террористических групп и их лидеров. Санкции будут вводиться также в отношении банков и организаций, в том числе и иностранных, которые поддерживают террористов и занимаются их подготовкой.

Новые санкции против террористических группировок утвердило правительство США-4

По словам госсекретаря США Майка Помпео, нововведения помогут избежать повторения таких атак, как 11 сентября 2001 года.

Мир вспоминает жертв теракта 11 сентября 2001 года

# США # Майк Помпео # Фотофакт

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