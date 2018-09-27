Новости России. Паспорт Виктора Цоя продали на аукционе за 136 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документы известного певца, записная книжка с телефонами его друзей, рукописи двух песен были обнаружены за холодильником после его смерти в квартире друзей на улице Рубинштейна, где Цой часто бывал после концертов в Ленинградском рок-клубе.

Торги провел аукционный дом «Литфонд». Человек, передавший документы для продажи, пожелал остаться неизвестным.

Напомним, Виктор Цой – рок-музыкант, культовый персонаж 90-х годов, написавший песню «Мы ждем перемен», которая стала гимном десятилетия. Он погиб в 1990 году в автокатастрофе.