В Дании водительские права заменит мобильное приложение

Новости Дании. Высокие технологии в повседневной жизни. В Дании водительские права заменит специальное мобильное приложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Водителю понадобится только смартфон, чтобы доказать наличие действительных прав.

Ожидается, что услуга будет доступна уже к концу 2020 года. В Министерстве финансов Дании отметили, что водительские права станут первым официальным документом, который можно будет предъявлять подобным образом.

При этом цифровую версию можно использовать наряду с привычным бумажным документом.