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В Дании водительские права заменит мобильное приложение

27 сентября 2018 06:56
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Новости Дании. Высокие технологии в повседневной жизни. В Дании водительские права заменит специальное мобильное приложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Водителю понадобится только смартфон, чтобы доказать наличие действительных прав.

В Дании водительские права заменит мобильное приложение-1

Ожидается, что услуга будет доступна уже к концу 2020 года. В Министерстве финансов Дании отметили, что водительские права станут первым официальным документом, который можно будет предъявлять подобным образом.

При этом цифровую версию можно использовать наряду с привычным бумажным документом.

# Технологии # Фотофакт

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