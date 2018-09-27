«Напрашивается на неприятности»: в Австралии турист оседлал крокодила

Новости Австралии. В Австралии 22-летний турист из Дании выманил крокодила и уселся на него, чтобы сфотографироваться.

Как сообщает Daily Mail, масса крокодила составляет более 650 кг, а его длинна – 4,7 метра. Датчанин вывел пресмыкающееся на открытую местность тушей валлаби, после чего предоставил крокодилу возможность поесть. Убедившись, что животное увлеклось обедом, турист уселся рептилии на спину.