«Напрашивается на неприятности»: в Австралии турист оседлал крокодила
Новости Австралии. В Австралии 22-летний турист из Дании выманил крокодила и уселся на него, чтобы сфотографироваться.
Как сообщает Daily Mail, масса крокодила составляет более 650 кг, а его длинна – 4,7 метра. Датчанин вывел пресмыкающееся на открытую местность тушей валлаби, после чего предоставил крокодилу возможность поесть. Убедившись, что животное увлеклось обедом, турист уселся рептилии на спину.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Caters Clips
Когда датчанина сфотографировали, он собрался уходить, но оператор посоветовал оседлать зверя ещё раз и показать большие пальцы. Турист проделал это, после чего получил ещё один совет: «уходи, пока тебя не съели».
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Caters Clips
Всё проделанное запечатлено на видео, которое впоследствии было загружено в соцсети. Ролик набрал более 50 тысяч просмотров. Видеозапись также увидели сотрудники Департамент туризма и культуры Северной территории Австралии, которые не оценили поступок молодого человека. По их словам, парень «напрашивается на неприятности» и подаёт плохой пример.
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