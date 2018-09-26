Тоскана охвачена пожарами: власти подозревают поджог

В популярном у туристов итальянском регионе уже не первый день бушует огонь. Мощный лесной пожар вынудил покинуть свои дома более 700 жителей. Огнем охвачены склоны горы Серра, которая находится совсем рядом с всемирно известным городом Пиза. Жители региона в панике бегут в город, улицы которого заволокло дымом.