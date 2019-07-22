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Партия Зеленского «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную Раду Украины

22 июля 2019 08:00
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Новости Украины. Объявлены первые официальные данные внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партия Зеленского «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную Раду Украины-1

Лидирует партия Владимира Зеленского «Слуга народа» с результатом более 42 % голосов. На втором месте – «Оппозиционная платформа – За жизнь», третью позицию занимает партия экс-президента Петра Порошенко.

По данным экзитпола, в Раду пройдут лишь пять партий. Остальные политические силы не преодолели проходной барьер в 5 %. Голосование завершилось вечером 21 июля. Явка составила почти 50 %.

Напомним, голосование было организовано также в Минске и Бресте (подробнее – здесь).

Партия Зеленского «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную Раду Украины-4

Партия Зеленского «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную Раду Украины-6

# Выборы в Украине # Владимир Зеленский # Фотофакт

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