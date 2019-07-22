Партия Зеленского «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную Раду Украины

Новости Украины. Объявлены первые официальные данные внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидирует партия Владимира Зеленского «Слуга народа» с результатом более 42 % голосов. На втором месте – «Оппозиционная платформа – За жизнь», третью позицию занимает партия экс-президента Петра Порошенко.

По данным экзитпола, в Раду пройдут лишь пять партий. Остальные политические силы не преодолели проходной барьер в 5 %. Голосование завершилось вечером 21 июля. Явка составила почти 50 %.