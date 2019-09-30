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Наводнения на севере Индии: погибли более 130 человек

30 сентября 2019 08:57
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Новости Индии. Более 130 человек стали жертвами наводнений на севере Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнения на севере Индии: погибли более 130 человек-1

Наибольшее количество смертей зафиксировано в штате Уттар-Прадеш. Здесь всем госслужащим отменили отпуска. Специальные спасательные группы проводят экстренную эвакуацию жителей. В пострадавших районах объявлен красный уровень опасности. Продукты и медикаменты сюда доставляют с помощью вертолетов. Школы и магазины закрыты. Железнодорожное сообщение приостановлено.

Наводнения на севере Индии: погибли более 130 человек-4

# Наводнение # Фотофакт

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