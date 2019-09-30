В Венеции на три года запретили продажу дешёвых сувениров

Новости Италии. В Венеции решили избавиться от дешевых сувениров. Новые правила, запрещающие продажу некачественной продукции, будут действовать три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Администрация города надеется, что за это время увеличится количество магазинов высокой моды, книжных лавок и галерей антиквариата. Вместе с этим с прилавков исчезнут шляпки, магниты, карнавальные маски и плюшевые мишки.