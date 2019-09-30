Прямой эфир

В Венеции на три года запретили продажу дешёвых сувениров

30 сентября 2019 08:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. В Венеции решили избавиться от дешевых сувениров. Новые правила, запрещающие продажу некачественной продукции, будут действовать три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венеции на три года запретили продажу дешёвых сувениров-1

Администрация города надеется, что за это время увеличится количество магазинов высокой моды, книжных лавок и галерей антиквариата. Вместе с этим с прилавков исчезнут шляпки, магниты, карнавальные маски и плюшевые мишки.

В Венеции на три года запретили продажу дешёвых сувениров-4

На такой шаг власти решили пойти после проведенных в сувенирных лавках проверок. Как выяснилось, большая часть товаров оказалась родом из Китая, а не из Италии.

# Сувениры # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Аномальный снегопад в Канаде спровоцировал многочисленные ДТП
30 сентября 2019 07:45

Аномальный снегопад в Канаде спровоцировал многочисленные ДТП

Себастьян Курц может снова стать канцлером Австрии
30 сентября 2019 07:18

Себастьян Курц может снова стать канцлером Австрии

Эммануэль Макрон объявил 30 сентября днём национального траура по Жаку Шираку
30 сентября 2019 07:15

Эммануэль Макрон объявил 30 сентября днём национального траура по Жаку Шираку