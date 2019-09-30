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В Греции мигранты подожгли жилые бараки: погибла женщина с ребёнком

30 сентября 2019 08:56
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Новости Греции. Власти Греции направили спецназ на остров Лесбос для подавления бунта мигрантов. Ситуация в центре приема беженцев вышла из-под контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции мигранты подожгли жилые бараки: погибла женщина с ребёнком-1

Хотя лагерь рассчитан на 3000 человек, сейчас в нем находятся 12,5 тысяч. В надежде, что это ускорит процесс переселения на континентальную часть страны, несколько мигрантов подожгли жилые бараки, а после напали на пожарных, которые попытались ликвидировать возгорание. В результате сгорели семь контейнеров, женщина с ребенком погибла. Позже мигранты попытались освободить находящихся под стражей собратьев и вступили в столкновения с полицией.

В Греции мигранты подожгли жилые бараки: погибла женщина с ребёнком-4

# Пожар # Фотофакт

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