В Греции мигранты подожгли жилые бараки: погибла женщина с ребёнком

Хотя лагерь рассчитан на 3000 человек, сейчас в нем находятся 12,5 тысяч. В надежде, что это ускорит процесс переселения на континентальную часть страны, несколько мигрантов подожгли жилые бараки, а после напали на пожарных, которые попытались ликвидировать возгорание. В результате сгорели семь контейнеров, женщина с ребенком погибла. Позже мигранты попытались освободить находящихся под стражей собратьев и вступили в столкновения с полицией.