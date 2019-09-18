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Парламентские выборы в Израиле: по данным экзитполов, ни одна партия не получит большинство в Кнессете

18 сентября 2019 09:02
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Новости Израиля. Всеобщие парламентские выборы в Израиле: по данным экзитполов, ни одна из партий не получит большинство в местном Кнессете. Напомним, выборы в стране состоялись накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентские выборы в Израиле: по данным экзитполов, ни одна партия не получит большинство в Кнессете-1

За кресла в парламенте боролись 29 партий. Среди них главные конкуренты и лидеры голосования – партия Нетаньяху и оппозиционный блок Бенни Ганца.

Согласно предварительным данным, политическая сила премьер-министра получит 56 мест, а его оппонент Ганц – 55. Отметим, для создания большинства в Кнессете необходимо 61 место. Окончательные результаты выборов станут известны 18 сентября во второй половине дня.

Парламентские выборы в Израиле: по данным экзитполов, ни одна партия не получит большинство в Кнессете-4

# Выборы # Фотофакт

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