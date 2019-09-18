Парламентские выборы в Израиле: по данным экзитполов, ни одна партия не получит большинство в Кнессете

Новости Израиля. Всеобщие парламентские выборы в Израиле: по данным экзитполов, ни одна из партий не получит большинство в местном Кнессете. Напомним, выборы в стране состоялись накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За кресла в парламенте боролись 29 партий. Среди них главные конкуренты и лидеры голосования – партия Нетаньяху и оппозиционный блок Бенни Ганца.

Согласно предварительным данным, политическая сила премьер-министра получит 56 мест, а его оппонент Ганц – 55. Отметим, для создания большинства в Кнессете необходимо 61 место. Окончательные результаты выборов станут известны 18 сентября во второй половине дня.